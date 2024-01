ARAUCÁRIA, VALENTE OPERÁRIA: DESENHOS E VERSOS

Por muito tempo foi terra dos Tinguis

Que residiam em covas abertas no chão.

Era Tindiquera onde viviam esses Tupis

Caçando, pescando e comendo pinhão

Homens pardos, indígenas e brancos

Em busca de terras, escravizando o irmão

Com as indígenas se uniram, viraram caboclos

Vivendo com os pés direto no chão

O ouro das minas trouxe os tropeiros

Abrindo caminhos no nosso lindo rincão

Cruzavam o Iguaçu bois, mulas e cavalos

No Passo das Laranjeiras criavam profissão

Com cultura e história os negros resistiram

Lutando e vencendo a horrível escravidão

Com conhecimento e ativismo persistiram

Somos todos iguais, nos ensinam com a razão

Na Freguesia do Iguaçu, tempos eram diferentes

Tinha muitos viúvos, mas viúva era exceção

Homens viviam menos, elas menos que eles

Muitas morriam no parto, deixando outro coração

Na antiga Freguesia, todos dependiam dos animais

Em mulas e cavalos, por estradas de difícil circulação

Pro litoral levavam erva-mate, fumo, couro e cereais

Traziam mantimentos, ferramentas e notícias de montão

Para cruzar o Iguaçu, construíram linda ponte

Melhoraram estradas e queriam a escolarização

Até o Imperador nos visitou em traje elegante

Queria conhecer as maravilhas da colonização

Os poloneses procuravam pela terra prometida

Seria Thomaz Coelho a herança de Abraão?

Trouxeram carroções, arados e outra comida

E o coração polaco que vai de geração em geração

Igreja Ortodoxa, calendário e alfabeto ucraniano

Povos eslavos que traziam no peito outra religião

Haiuka, didukh e pêssankas vão marcando o ano

Kasha, kutiá, holopti e perohê servidos no sertão

Os italianos se sentiam em casa com seus amigos

A língua aproximava, visitar é parte da tradição

Nas festas gaitas, cantorias, brincadeiras e jogos

Nunca faltava vinho, frango, polenta e macarrão

Na antiga usina de luz, nas primeiras serrarias

Os alemães impulsionaram a industrialização

No natal pinheiro enfeitado e presentes às crianças

Quem não conhece esse antigo costume alemão?

Matemática, culinária, língua e arquitetura

De mascates a lojistas, empreendedores por vocação

Antes do primeiro árabe veio a nós a sua cultura

Depois casamento, filhos e netos na nova nação

Da terra do sol nascente às paragens paulistas

Juntaram recursos, decidiram pela reimigração

Os japoneses aqui investiram em técnicas modernas

Hortifrutigranjeiros produzidos com dedicação

Ingleses, franceses e portugueses imigrantes

O Velho Mundo atraído pela nossa urbanização

As avós criavam lindos álbuns de fotos marcantes

Com netinhos que representavam a miscigenação

No campo caboclos e colonos a erva-mate sapecavam

De costume indígena virou produto de exportação

Nos barbaquás secavam, cancheavam e embalavam

Levados ao engenho, depois trem, navio e chimarrão

Na floresta quem reinava era a nossa Araucária

Que alimentava povos e mais povos com o pinhão

Pinheiro, cedro e imbuia deitados na serraria

Deixando da antiga mata apenas uma recordação

Araucária sempre fabricou muitos produtos

Massa de tomate, linho e invólucros de proteção

As velhas indústrias nos deixaram seus tributos

Conhecimentos usados na nova industrialização

Em Araucária se instalou a grande Refinaria

Trazendo investimentos e rápida urbanização

Produzindo derivados de petróleo, quem diria?

Levamos energia, riqueza e impostos à nação

Atraídos por oportunidades de empregos

Migrantes de todos os estados da federação

Vem cultura, histórias, sonhos e aprochegos

Reconstruindo o nosso conceito de cidadão

Ainda hoje refugiados de países distantes

Buscam em Araucária por estendida mão

Pensando no amanhã, no hoje e no antes

Nós saberemos calçar o sapato do irmão!

Araucária terra de vários povos migrantes

Faz história com diversidade e miscigenação

Na escola as crianças aprendem a todo instante

O lindo está no diálogo, respeitando cada cidadão!

Edição n.º 1396