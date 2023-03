Araucária vence na 2ª rodada da Copa da Amizade 2023

As equipes do Grêmio Esportivo Araucariense, Costeira FC e Araucária FC, que representam o Município na Copa da Amizade 2023 – Série Prata, entraram em campo pela segunda rodada da competição no sábado (25/03). Dessa vez apenas o Araucária conseguiu um resultado positivo, venceu o Fanático FC por 2X0. O Costeira conseguiu um empate de 2X2 em cima do Piraquara e o Grêmio Araucária perdeu para o Vila Sofia por 4X2.

No próximo sábado (1º de abril), os times locais vão disputar a terceira rodada da competição. Às 8h45 o Araucária enfrentará o Amocra, no campo do Amocra Pinhais; às 9h45 o Costeira jogará com o Roça Grande, no campo do Roça Grande; e às 10h45 o Grêmio disputará com o São Paulo, em casa, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

Edição n. 1356