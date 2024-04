Araucária venceu o São Joseense na sexta rodada do Paranaense Sub-20

O Araucária ECR mandou bem na sexta rodada do Campeonato Paranaense Sub-20 ao vencer a equipe do São Joseense por 2X0. A partida aconteceu no sábado (06/04), no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva. O Cacique abriu o placar nos 46 minutos do primeiro tempo, com o gol do Pedro Barrocas, fechando a primeira etapa na liderança do placar.

Aos 48 minutos do segundo tempo Cristian Lima marcou o segundo gol, confirmando a vitória para o time, o próximo jogo do Araucária será contra o Clube Athletico Paranaense no sábado (13), às 15h30, no CT Alfredo Gotardi.

No Sub-15 o Cacique também venceu na última rodada do Paranaense da categoria, realizada no sábado (06). O time foi até Contenda enfrentar o Iraty e ganhou por 2X1. O primeiro gol da equipe araucariense foi marcado aos 11 minutos do primeiro tempo, pelo Sérgio Henrique. O Iraty correu atrás e conseguiu o empate aos 14 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo o Cacique voltou em campo disposto a reverter o placar e aos 6 minutos o jogador Tiago Colombari marcou mais um, fechando o placar em 2X1. No próximo sábado (13), às 08h45, o Araucária enfrentará o Hope Internacional, no Estádio Municipal Atílio Gionédis.