Araucária Vôlei comemora mais um título dos Jogos Abertos do Paraná

Repetindo as ótimas campanhas de 2019, 2022 e 2023, Araucária Vôlei se manteve com 100% de aproveitamento nesta edição e comemorou mais um título dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs). Na disputa final da competição, realizada neste domingo (01), em Apucarana, a equipe venceu Planalto por 3 sets a 0 (25/19, 25/18, 25/13) e soltou o grito de campeão da Série Ouro.

Com o primeiro lugar em 2023, o grupo se classificou diretamente para a Fase Final dos JAPs. Nos primeiros confrontos, disputados entre os dias 22 e 24 de novembro, também no centro norte, vitória contra Planalto, Guarapuava e Apucarana, todas por 2 a 0. Na semifinal diante do Toledo, mais um resultado positivo e a oportunidade real de levar o troféu para casa.

“A equipe está de parabéns pela campanha impecável que fez na competição. Foram cinco jogos sem perder nenhum set e apresentando um excelente volume de jogo. Conquistamos as últimas quatro edições, tudo isso é fruto da dedicação e trabalho que o Araucária Vôlei vem desenvolvendo dentro de nossa cidade. Agora é foco total na estreia da Superliga B nesta terça (03)”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

Para o líbero e capitão Matheus Procópio, a conquista é resultado do intenso trabalho de todos. Além disso, um título próximo à estreia na Superliga B faz com que o time tenha mais confiança para a temporada. “Com todo o nosso esforço chegamos ao lugar mais alto do pódio. Ser campeão da forma que fomos não tem preço. Este grupo está de parabéns. Demos o nosso melhor e entregamos tudo que podíamos em quadra e com isso o resultado veio. Agradeço muito a este grupo que vem se dedicando diariamente e agradeço a comissão técnica que sempre nos apoia e instruí da melhor maneira possível. Nos encontramos terça-feira, às 19:30, no Parque Cachoeira”, falou.

Além da Superliga B que inicia na próxima terça-feira, dia 03, o time ainda tem o compromisso com o Campeonato Paranaense Adulto, no qual já está classificado para a semifinal devido a melhor campanha na fase classificatória.