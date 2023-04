Araucária Vôlei conquista o bronze na Superliga B e o próximo desafio será o Paranaense

Apesar de todas as dificuldades na temporada da Superliga B, enfrentando lesões e desistência de atletas, o voleibol masculino SMEL Araucária/Aspma/Berneck conquistou a medalha de bronze, mas que teve gostinho de ouro. Na decisão do terceiro lugar, realizada no dia 30/03, o time venceu a equipe do Neurologia Ativa por 3 sets a 2. “Chegamos ao fim da Superliga com nosso melhor resultado e destacando nossa cidade em nível nacional. Agradecemos imensamente a nossa torcida apaixonada, que lotou e vibrou muito em nossos jogos e deu um lindo espetáculo nas arquibancadas. Agradecimento especial a todos nossos patrocinadores e apoiadores, enfim todos os envolvidos nesse projeto vitorioso e de sucesso, pois sem vocês nada disso seria possível. Minha gratidão a minha Comissão Técnica, ao Cleverson da Silva, Gustavo Ribeiro Cordeiro e Leandro Leão e a todos meus atletas que acreditaram no trabalho e no projeto. Esse bronze tem sabor de ouro e ele é nosso”, comemorou o técnico Everson Ribeiro.

Segundo ele, o time adulto entra em um período de férias, mas deve retornar às quadras no início de junho para a disputa do Paranaense Adulto, dos Jogos Universitários (pela Unicesumar) em julho e dos Jogos Abertos do Paraná no segundo semestre. O projeto também iniciou o trabalho com as categorias de base (Sub 19 e Sub 17) visando o Paranaense no fim de abril e também os Jogos Escolares e Jogos da Juventude. “Eu ainda tenho compromisso do dia 10/04 a 22/04 com a seleção paranaense Sub 18, que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções – Divisão Especial, que será realizado em Itapema/SC de 17 a 22/04”, comentou Everson.

Edição n. 1357