Mais uma vitória pra conta do Araucária Vôlei! Na quinta-feira, 29 de janeiro, o time araucariense venceu de 3 sets a 0, o time Aprov Chapecó. Essa foi a terceira vitória consecutiva conquistada pela equipe na Superliga B.

O jogo foi válido pela nona rodada e o time da casa venceu com as parciais de 25/14, 25/20 e 25/23, atingindo 15 pontos no campeonato e dando um salto para a quinta colocação na tabela de classificação.

O Araucária Vôlei está atrás apenas do Brasília Vôlei em 4º lugar, Fluminense FC em 3°, Norde Vôlei em 2° e do Montes Claros Vôlei que está na 1ª colocação.

Em busca da quarta vitória, o time enfrentará o Fluminense no próximo sábado (07/02), às 17h30, no Ginásio Joval de Paula Souza. Os jogadores contam com o apoio da torcida araucariense.

Edição n.º 1501. Victória Malinowski.