Araucária Vôlei é campeão do Paranaense e já pensa na disputa da Superliga B

Com uma sequência de bons resultados e títulos, a equipe SMEL/ARAUCARIA/ASPMA/BERNECK se tornou referência no Paraná e destaque no país. No último domingo (05/11), o time conquistou seu terceiro título no Campeonato Paranaense Adulto de Vôlei Masculino 2023 – série A, a principal categoria no estado.

As partidas finais da competição ocorreram no Ginásio Joval, no Parque Cachoeira, a equipe de Araucária venceu A AMVP de Maringá por três sets a zero.

“A equipe está de parabéns pela excelente competição que fez como um todo, foram extremamente determinados e resilientes durante todo o processo e isso só poderia resultar na conquista do título. Era o objetivo de todo o grupo ser bicampeão invicto consecutivamente e conquistar o tricampeonato para nossa cidade e para o projeto”, comemorou o técnico Everson Ribeiro.

Segundo ele, todo esse sucesso é fruto de muita dedicação e trabalho por parte da coordenação dos projetos e ASPMA, além do apoio da Prefeitura/SMEL. “Foram quase 10 anos de luta diária para chegar no patamar atual. Hoje podemos afirmar que Araucária é um centro de excelência do voleibol paranaense masculino e o Araucária Vôlei é reconhecidamente a principal força do Estado do Paraná e destaque nacional da modalidade”, declarou.

Ribeiro também agradeceu todo o apoio dos patrocinadores que são essenciais para a manutenção e continuidade do projeto e convidou mais empresas a apoiarem o projeto para manter a equipe para a Superliga B 2024. “Temos ainda os Jogos Abertos do Paraná nesse mês de novembro, depois tiramos um breve período de férias e retomamos em meados de dezembro com a preparação para a disputa da Superliga B em janeiro de 2024”, comentou o técnico.

Os interessados em patrocinar o time de vôlei podem entrar em contato pelas redes sociais @araucariavolei ou diretamente na ASPMA.

Edição n.º 1388