O Araucária Vôlei é o campeão Paranaense Adulto Masculino, Série A de 2025. A equipe conquistou o título na tarde deste domingo (26), ao superar o time do PM Toledo/ Line/ Avotol, no ginásio Joval de Paula Souza. A vitória mantém a hegemonia da equipe no estado, com o quarto título consecutivo, todos conquistados de forma invicta.

No Campeonato Paranaense Adulto Masculino 2025, o Araucária Vôlei mostrou novamente a força dentro de quadra e o investimento no esporte. Na primeira fase o time entrou em quadra em sete jogos e venceu todos os duelos, perdendo apenas um set, na vitória por 3 a 1 diante do Xavantes Vôlei/ Planalto. Com a melhor campanha, enfrentou o Unilife Maringá na semifinal e venceu por 3 a 0.

Na grande FINAL, o adversário foi novamente o PM Toledo/ Line/ Avotol, repetindo a decisão de 2024. Com o apoio da torcida, o Araucária não decepcionou o público que lotou as arquibancadas e conquistou o título invicto com mais uma vitória por 3 a 0. As parciais da final foram: 25/19, 25/12 e 25/15.

“Foi uma vitória do coletivo, todos foram muito bem. Eu fiz apenas uma substituição, em um jogo que eu não pedi nenhum tempo. Eles estão de parabéns pelo trabalho, perderam apenas um set, mostrando a supremacia no vôlei paranaense”, declarou o treinador Everson Ribeiro, que ainda agradeceu ao apoio dos torcedores, dos patrocinadores e do trabalho desenvolvido pelos atletas e pela comissão técnica.

O Campeonato Paranaense Adulto Masculino – Série A, é promovido pela Federação Paranaense de Voleibol, com patrocínio da Itaipu Binacional e da Penalty.

Edição n.º 1489.