O Araucária Vôlei venceu o Praia Grande por 3 sets a 0 em partida disputada no dia 29 de dezembro, em São Paulo. O resultado marcou mais um compromisso da equipe na competição nacional e antecedeu o deslocamento para a próxima rodada do torneio.

Após o jogo, a delegação seguiu para Fortaleza (CE), onde permanece para o confronto contra o Norde Vôlei. A partida está marcada para esta quinta-feira, dia 8, às 19h, e será realizada diante do líder invicto da competição.

“Embalado pela importante vitória conquistada na última rodada diante do Praia Grande, o Araucária busca manter o bom momento e alcançar o terceiro triunfo na competição, mesmo diante de um adversário de alto nível”, afirma a equipe.

Com quatro jogos disputados até o momento, o Araucária Vôlei soma seis pontos e ocupa a sétima colocação na tabela. O confronto contra a equipe nordestina integra a sequência da fase classificatória do campeonato. A equipe tem partidas agendadas até o dia 7 de março e ainda disputará nove jogos, sendo quatro como mandante e cinco fora de casa. O próximo compromisso em casa será no dia 14 de janeiro, quando enfrenta o Montes Claros.

Edição n.º 1497. Maria Antônia.