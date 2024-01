Araucária Vôlei estreia na Superliga B neste sábado, dia 13

No próximo sábado, 13 de janeiro, os torcedores do Araucária Vôlei terão um encontro marcado no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. O time fará sua estreia na Superliga B – edição 2024 contra a equipe do Sada Cruzeiro, às 19h. Este ano o time da casa está afinadíssimo, muito bem preparado e vem disposto a chegar à final, já que na última edição da competição terminou em 3º lugar, ficando muito perto do acesso à Superliga A.

Do elenco que disputará a edição 2024 da Superliga o Araucária Vôlei teve seis novas contratações, sendo elas o ponteiro Breno, levantador Léo, oposto Paulo, líbero Procópio, oposto Wesleen e ponteiro Alefe. Entre os nomes já conhecidos da torcida estão o do central Rodrigo, central Negão, central Renan, ponteiro Marquinhos, levantador Juninho, ponteiro Jeff, líbero Japa, ponteiro Bruno e central Attila.

“Vamos mostrar a nossa força e dar apoio aos nossos atletas, que estão preparados para dar o seu melhor em quadra. Vamos lotar o ginásio e fazer uma festa bonita, com muita alegria e respeito. Vamos vibrar a cada ponto, a cada defesa, a cada ataque. Não perca a chance de ver a estreia do nosso time, que tem tudo para brilhar na Superliga B”, convida a comissão técnica.

Elenco para a Superliga B



























