O Araucária Vôlei, já classificado por antecipação para as semifinais do Campeonato Paranaense, conquistou mais uma vitória na quarta-feira (22/20), dessa vez contra o Maringá, por 3X0 (parciais de 26X16/ 25X17/ 25X21).

O time encerrou a fase classificatória em primeiro lugar e invicto, com 21 pontos e agora irá disputar a semifinal no sábado (25), às 18h. Enfrentará o vencedor da partida das quartas de final entre Maringá X Ivaiporã, que acontece hoje (24), às 20h, em Maringá. No outro jogo das quartas o Planalto enfrentará o Colombo no Ginásio Joval, e o vencedor vai encarar o Toledo na semifinal.

Os jogos da semifinal acontecem no sábado, e as finais serão no domingo (26). Às 14h será a disputa de terceiro lugar e às 16h a disputa pelo título de campeão paranaense. Todos os jogos serão realizados no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.