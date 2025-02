Araucária Vôlei perde em casa e se prepara para o próximo jogo que acontece no sábado (08)

No último domingo (02/02), a equipe do Araucária Vôlei foi derrotada em casa pelo time de Montes Claros por 3 sets a 0, com parciais de 23/25, 21/25 e 18/25. A equipe não foi capaz de impor seu ritmo e acabou sendo superada pelo adversário, complicando ainda mais sua situação na classificação.

Com o resultado, a equipe segue na 13ª posição da tabela, somando apenas 4 pontos em oito partidas disputadas. Até o momento, são duas vitórias e um total de 9 sets vencidos contra 22 perdidos. A pontuação baixa deixa o Araucária Vôlei ainda mais distante dos playoffs, quando apenas oito times irão se classificar.

A próxima partida será no sábado (08), quando o time enfrentará o Vôlei Monte Carmelo fora de casa. A partida será um desafio importante para buscar pontos e tentar escapar da zona de rebaixamento.

Edição n.º 1451. Nina Santos.