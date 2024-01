Araucária Vôlei perde na segunda rodada e próximo jogo será em casa contra o Alta Floresta

Após vencer o Sada Cruzeiro na estreia da Superliga B, o time do Araucária Vôlei jogou fora de casa e perdeu na segunda rodada para o Maringá por 3 sets a 1 (parciais de 28X26/23X25/25X20 e 30X28). Apesar de ter sido um jogo bastante equilibrado e decidido nos detalhes, a equipe araucariense foi irregular em todos os sets. “Começamos bem em todas as parciais, mas quando chegava nos 18 pontos, perdíamos rendimento e principalmente o foco, errando muito acima do normal. Isso facilitou para o adversário”, analisou o técnico Everson Ribeiro.

Ainda de acordo com Ribeiro, o jogo tinha tudo para ser decidido no tie-break, mas a arbitragem cometeu erros grotescos no fim do quarto set, mudando a realidade. “Vencíamos por 24X22, onde além de apitar uma infração que não existiu, o juiz nos puniu com cartão vermelho, o que ocasionou o empate na pontuação e desestabilizou nossa equipe emocionalmente, fazendo com que perdêssemos o set por 30X28 e, consequentemente, o jogo”, lamentou.

O técnico frisou ainda que após o jogo, a equipe fez uma análise dos erros cometidos e já está trabalhando para sanar essas dificuldades encontradas e buscar a reabilitação no próximo jogo. A partida será no domingo, 28 de janeiro, às 16h, contra o Vôlei Alta Floresta (MT). “Vamos jogar em casa novamente, no Ginásio Joval (Parque Cachoeira) e esperamos contar com o apoio fundamental da nossa torcida”, convidou Ribeiro.

Edição n.º 1399