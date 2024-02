No último domingo, 28 de janeiro, o time do Araucária Vôlei jogou contra o Alta Floresta pela Superliga B, a partida aconteceu no ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Infelizmente, o time de Araucária não conseguiu um bom resultado, perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 23X25, 27X25, 25X15, 17X25 e 10X15.

O time araucariense vem de uma vitória no jogo de estreia contra o time Sada Cruzeiro e de uma derrota para o Maringá na segunda rodada. A próxima partida será em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no dia 03 de fevereiro, contra o time Floresta. Depois, no dia 08 de fevereiro, o time volta a jogar em casa contra o time de Natal, no Rio Grande do Norte.

Jogadores

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais do time Araucária Vôlei, três jogadores acabaram se lesionando durante os jogos da Superliga B. No primeiro jogo, o atleta Guilherme sofreu uma lesão no ombro, e está recebendo acompanhamento médico. No último jogo, foi o Paulo que machucou o tornozelo. A equipe técnica do time explica que o atleta está estável e sem fraturas e que também está sendo acompanhado por médicos.

Outro jogador que sofreu lesão foi o Juninho, que durante o quarto set sentiu uma dor intensa no joelho, ele também está em tratamento. “Estamos tomando as medidas necessárias para atender e tratar qualquer possível lesão e torcendo para que nossos atletas se recuperem logo para que possam voltar às quadras em excelente forma”, disse o técnico Everson Ribeiro.

Campanha solidária

O time do Araucária Vôlei está realizando uma campanha solidária, onde em todos os jogos serão arrecadados quilos de alimentos, a cada kg doado, a pessoa receberá uma senha para concorrer a uma camiseta autografada pelos jogadores. E tem mais, quem levar uma quantidade maior de alimentos, além de concorrer no sorteio, também irá ganhar uma camiseta oficial do time.

No primeiro jogo foram arrecadados 120 kg, e no segundo 160 kg de alimentos. Após a campanha, o time planeja destinar os alimentos para uma instituição, ou doar para famílias de bairros carentes.

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1400