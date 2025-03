Araucária Vôlei perde para o Norde Vôlei e é rebaixado para a Superliga C

O Araucária Vôlei está matematicamente rebaixado para a Superliga C. O destino do time na competição foi confirmado no último sábado (22/02). Defendendo a permanência na Superliga B, o time enfrentou o Norde Vôlei, em casa, e foi superado por 3 sets a 0 (25/19, 25/17, 25/21). Com o resultado, passou a somar 10 pontos, mas caiu para a 12ª colocação.

Faltando uma rodada para encerrar a fase classificatória, a equipe araucariense precisava vencer o confronto contra o quarto colocado, como também, vencer o jogo da última rodada contra o do Araguari Vôlei, no dia 7 de março, além de torcer contra os adversários diretos. Com a derrota, mesmo que vença o último confronto, o time não possui pontos suficientes para se manter na divisão B, já que a primeira equipe fora da zona de rebaixamento soma 16 pontos.

O técnico Everson Ribeiro lamentou que essa Superliga não foi como planejado e o time acabou caindo para a Série C. “Foram muitas dificuldades e obstáculos que tivemos no decorrer da temporada, seja por lesões ou atletas indo para outros clubes, e numa competição tão equilibrada e competitiva não pode ocorrer esse tipo de problema. Além disso, a nova função de secretário de esporte e lazer dificultou que eu me dedicasse nos treinamentos da equipe e só pude comparecer aos jogos, o que interferiu ainda mais a performance na temporada”, comentou.

Ribeiro também pediu desculpas para a apaixonada torcida do Araucária Vôlei, que esteve todo tempo ao lado da equipe e a apoiou, independente da situação. “Agora é hora de analisar os erros e reestruturar o projeto da equipe que disputará o Campeonato Paranaense e os jogos oficiais do Estado, bem como a Superliga C no segundo semestre”, finalizou.

Durante a competição, o Araucária Vôlei entrou em quadra 12 vezes, venceu quatro partidas e perdeu oito.

Edição n.º 1454.