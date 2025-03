Araucária Vôlei se despede da Superliga B com derrota para o Araguari

O Araucária Vôlei cumpriu sua missão na Superliga B: fez seu último jogo no sábado (07/03), contra o time do Araguari Vôlei (MG) na última rodada da fase de classificação para os playoffs. A equipe ainda tentou vencer este confronto final, porém perdeu por 3X0, com parciais de 22/25, 22/25 e 19/25.

Após cumprir todos os jogos da tabela, o Araucária encerrou sua participação no campeonato nacional na 12ª colocação. Com este resultado, não avançou para os playoffs e ainda não conseguiu se manter na Superliga B, sendo rebaixado para a Superliga C.

Edição n.º 1456.