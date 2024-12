Araucária Vôlei/Smel conquista o tetra no Campeonato Paranaense

O Araucária Vôlei segue mostrando sua força e fazendo história no cenário esportivo. Após comemorar o recente título dos Jogos Abertos do Paraná, no domingo (08), em Maringá, a equipe comandada pelo técnico Everson Ribeiro conquistou o quarto título estadual, após garantir a 15ª vitória consecutiva na competição. O adversário da final do Campeonato Paranaense Série A foi o Toledo e Araucária fechou o placar em 3 sets a 0 (25/20, 25/21, 25/15).

Na fase classificatória, a equipe entrou em quadra 13 vezes e garantiu vitória em todos os confrontos, perdendo apenas quatro sets durante toda competição. Com a primeira colocação na tabela, Araucária se classificou direto para a semifinal do campeonato. O duelo que valia vaga à final foi realizado no sábado (07), em Maringá, e o time venceu o PM Ivaiporã por 3 a 0 (25/17, 25/14, 25/20).

Na final, Araucária enfrentou Toledo, equipe com a segunda melhor campanha, perdendo apenas para Araucária, e conseguiu manter a sequência de bons resultados garantindo o terceiro título consecutivo do Campeonato Paranaense Adulto e quarto da sua história.

“Só temos que agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores e a equipe. Os atletas que se empenharam durante todo o ano, o mérito é deles. Claro, foi muito trabalho. Esse ano está sendo um ano meio conturbado com questão de treinos, estamos com algumas dificuldades devido ao número de competições seguidas, mas isso é fruto de trabalho e qualidade técnica de cada um”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

Sem tempo para descanso, a equipe volta a atenção para a Superliga B. O próximo confronto está marcado para este sábado (14), às 20 horas, contra o Voleibol Alta Floresta, no Mato Grosso. Ainda neste ano, o time faz o último jogo no Parque Cachoeira no dia 21, às 19 horas, diante do América (RN).

Edição n.º 1445.