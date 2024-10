Araucária Vôlei/Smel segue invicto no Campeonato Paranaense Adulto

O Araucária Vôlei/Smel conquistou a nona vitória consecutiva no Campeonato Paranaense Adulto. Neste domingo (29/09), a equipe recebeu o time de Londrina e venceu o confronto por 3 sets a 0 (25/16, 25/22 e 25/22). Com o resultado, Araucária soma 26 pontos na segunda colocação da tabela. O atual líder, PM Toledo, soma 28 pontos com um jogo a mais já disputado.

Quem esteve presente no Parque Cachoeira viu uma vitória tranquila do time de Araucária. Apesar de alguns erros da equipe, o time dominou a partida do início ao fim. Além do jogo, o torcedor reencontrou no ginásio dois atletas que fazem parte da história do Araucária Vôlei. O ponteiro Rafael Pereira e o levantador Elizeu Kruger, o Juninho, voltaram à equipe, ambos seguem se recuperando de lesão.

Além dos atletas já conhecidos, três novos integrantes estrearam na equipe. O ponteiro Eduardo Ayala, o oposto Talismiller Sousa e o levantador Gabriel Garcia, eleito o melhor do confronto. “Fiquei muito feliz pela vitória e pelo empenho de todos na partida. Foram três pontos importantes para a sequência do campeonato, mas cometemos muitos erros durante toda a partida e, mesmo sendo uma equipe com muitas mudanças, precisamos e vamos ajustar esses detalhes para os próximos jogos. Fiquei feliz também por ser eleito o melhor do jogo, mas a verdade é que não somos uma equipe com destaques individuais, todos são importantes, ajudando e colaborando um com o outro. Precisamos contar com a força do grupo para termos bons resultados”, comentou Gabriel.

A equipe volta a jogar no próximo sábado (05/10), às 19 horas, contra o time PM Foz do Iguaçu, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

Edição n.º 1435.