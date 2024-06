Araucária Vôlei/Smel vence três jogos fora de casa e segue invicto no Paranaense

Entre os dias 14 e 16 de junho, a equipe o time do Araucária Vôlei/Smel enfrentou três desafios pelo Campeonato Paranaense Adul­to, todos longe do seu torcedor.

Com as vitórias em Maringá, Nova Esperança e Ivaiporã, o time segue invicto e na liderança da competição, com 20 pontos.

O primeiro confronto foi na sexta-feira (14), em Maringá, diante da Unilife/Maringá. Na vitória por 3 sets a 1 (19/25, 25/21, 25/22 e 25/15), o levantador Arthur Zanatta foi eleito o destaque da partida e o ponteiro Breno Martins foi o melhor atacante, marcando 13 pontos em 18 bolas recebidas.

“Iniciamos a partida com rendimento muito abaixo do normal e fomos superados, mas após uma conversa acalorada no intervalo voltamos com outro espírito. Imprimimos o ritmo do jogo e vencemos os sets seguintes fechando o jogo”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

No sábado (15) a equipe foi até Nova Esperança e, com uma ótima atuação do grupo com saque e bloqueio funcionando muito bem, fechou o placar de maneira mais tranquila, em 3 sets a 0 (25/13, 25/21 e 25/15). O ponteiro João Arthur recebeu 12 bolas e rodou seis, pontuando duas vezes no bloqueio. O atleta teve 60% de eficiência no saque e 82% no passe e levou o troféu Paulãozinho. Já o central Renan Santos recebeu sete bolas, rodou quatro e duas efetivas. O atleta teve 50% de eficiência no saque com três aces e dois pontos de bloqueio.

Fechando os compromissos do final de semana, o time enfrentou no domingo (16) o PM Ivaiporã, também fora de casa. Dessa vez a disputa foi mais acirrada e a vitória veio no tie-break (25/17, 25/19, 23/25, 23/25 e 15/13). O ponteiro Breno Martins levou o troféu Paulãozinho após receber 39 bolas e rodar 22, tendo 56% de eficácia na partida. O líbero Matheus Procópio se destacou no passe. Foram 20 recepções, com 15 passes A e um passe B, resultando em 80% de eficiência no jogo deste domingo.

“O jogo contra Ivaiporã foi um excelente espetáculo para quem assistiu. Um jogo equilibrado, de muito volume por ambas as equipes, e esse equilíbrio se refletiu no placar finalizado no tie-break. O grupo está de parabéns pelos resultados obtidos fora de casa. Foi uma superação a cada jogo e tivemos um crescimento geral da equipe, pois utilizamos todos os jogadores durante os jogos para dar rodagem ao elenco”, analisou o treinador.

O próximo confronto pelo Campeonato Paranaense Adulto está marcado para o dia 11 de agosto, às 14 horas, contra Ibiporã, em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza. Mas antes, entre 5 e 11 de julho, o time vai até Guarapuava disputar os Jogos Universitários do Paraná.