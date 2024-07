Araucária Vôlei/Unicesumar é bicampeão invicto dos Jogos Universitários do Paraná

Invicto há dois anos, e sem perder nenhum set, o Araucária Vôlei/Unicesumar conquistou nesta quinta-feira (11), em Guarapuava, o segundo título dos Jogos Universitários do Paraná. Com o resultado de 3 a 0 (25/16, 25/17 e 25/22) diante da Uniguairacá, o time garantiu a classificação para seguir em busca do bicampeonato dos Jogos Universitários Brasileiros, em Brasília.

“A competição foi muito boa para a equipe. Crescemos a cada jogo e chegamos muito determinados na final. O título e a vaga para o JUBS era nossa prioridade desde o início da temporada. Dessa forma, a equipe, em parceria com a Unicesumar, está de parabéns pela conquista do bicampeonato”, disse o técnico Everson Ribeiro.

O capitão Matheus Procópio também analisou a campanha do grupo e a classificação. “Iniciamos a competição em um ritmo mais lento, abaixo do que estamos acostumados e com bastante erro. Mas, com o decorrer da competição, conseguimos suprir os erros, e, a partir disso, impor nosso ritmo nas partidas. Teve jogos que exigiram um pouco mais de nós, mas mesmo na dificuldade conseguimos a vitória”.

Para o líbero, ser campeão de maneira invicta não tem preço. “Este grupo está de parabéns. Demos o nosso melhor e entregamos tudo que podíamos em quadra, com isso o resultado veio. Uma palavra que define essa final foi energia. Jogamos felizes, um ajudando o outro, e o mais importante, nos divertimos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a comissão técnica que sempre nos apoia e instrui da melhor maneira possível. Nos encontramos em Brasília”, finalizou.

Confira a campanha da equipe

Fase classificatória

Araucária Vôlei/Unicesumar 2X0 Universidade Positivo (25/10 e 25/13)

Araucária Vôlei/Unicesumar 2X0 UTFPR (25/10 e 25/12)

Araucária Vôlei/Unicesumar 2X0 UEPG (25/15 e 25/16)

Quartas de final

Araucária Vôlei/Unicesumar 2X0 Unioeste (25/13 e 25/12)

Semifinal

Araucária Vôlei/Unicesumar 2X0 UFPR (25/17 e 25/10)

Final

Araucária Vôlei/Unicesumar 3X0 Uniguairacá (25/16, 25/17 e 25/22)

Os Jogos Universitários do Paraná são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), com apoio da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU).