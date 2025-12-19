O time adulto do Araucária Vôlei sofreu sua segunda derrota na Superliga B. Após ser superado na estreia em casa para o Araguari, a equipe perdeu o segundo jogo para o Apade por 3X0, com parciais de 25×29/25×12 e 27×25. A partida aconteceu no último sábado, 13 de dezembro, em Brasília e com este resultado a equipe araucariense passa a ocupar o 11º lugar na tabela de classificação, entre as 14 equipes participantes.

No sábado (20), o Araucária volta a jogar em casa, às 17h30, no Ginásio Joval de Paula Souza, contra o Brasília Vôlei. O time contará com o apoio da sua fiel torcida para seguir firme em busca da recuperação e evolução na Superliga. Após este jogo a equipe só retornará em quadra no dia 08 de janeiro para enfrentar o Norde Vôlei fora de casa. 