Araucária Vôlei vence dois jogos seguidos e sobe na tabela de classificação

O time do Araucária Vôlei espantou a maré de azar e cravou duas vitórias seguidas na Superliga B. Com os resultados, avançou na tabela de classificação, ocupando agora a 12ª posição, com 10 pontos. Se garantir essa posição, não conseguirá vaga para os play offs, no entanto, escapa do rebaixamento.

Mas para isso, ainda depende de outros resultados, por exemplo, terá que torcer contra os times do Araguari (8º colocado com 15 pontos), do Apade Vôlei (9º com 15), do AMVP (10º com 12) e do Natal/América (11º com 11).

VITÓRIAS E PRÓXIMO JOGO

Na quarta-feira (12/02), o Araucária Vôlei venceu o São Sebastião por 3X1, com parciais de 28X30, 25X23, 25X13 e 25X21, e no sábado (15), superou o Real Brasiliense por 3X0, com parciais de 25X19, 27X25 e 25X21.

O próximo confronto do time araucariense será no sábado (22), às 19h, contra o Norde Vôlei. A partida será em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, e o time contará com um elemento a mais a seu favor: o apoio da sua fiel torcida.

