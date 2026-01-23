Araucária Vôlei sofreu uma derrota contra o Montes Claros, líder da Superliga B, na última quarta-feira, 14 de janeiro. O jogo aconteceu em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, e o time araucariense perdeu por 3X1.

Esse resultado não os abalou! Os jogadores ergueram a cabeça e deram a volta por cima com o jogo contra o time do Apan, onde venceram por 3 sets a 1. O embate aconteceu no domingo, 18 de janeiro, no Ginásio Galegão, em Blumenau, Santa Catarina.

As parciais seguiram da seguinte forma: 23/25, 25/23, 25/18 e 25/20. Apesar da desvantagem no primeiro set, o time seguiu firme e conseguiu recuperar o placar no segundo set e manteve o equilíbrio até o final.

Com essa vitória, o Araucária Vôlei chegou aos 9 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela do campeonato. O próximo embate do time será neste sábado (24), contra o Elase pela oitava rodada da Superliga B e acontecerá em casa, às 17h30. O Araucária Vôlei conta com a torcida dos araucarienses nessa etapa importante da competição.

Edição n.º 1499. Victória Malinowski.