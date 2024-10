Araucária Vôlei vence o São José e mantém invencibilidade no Campeonato Paranaense

Imbatível, o Araucária Vôlei/Smel venceu mais uma partida no Campeonato Paranaense Adulto, confirmando a liderança na competição, com 35 pontos. Na quarta-feira (23/20), o time recebeu em casa a equipe São José dos Pinhais e venceu por 3X0, com parciais de 25/18, 25/22 e 25/18. O capitão e líbero do time, Matheus Procópio, foi eleito o melhor do jogo e faturou o troféu “Paulãozinho”.

Até agora o Araucária segue invicto na competição, após 12 jogos. Dos 40 sets que disputou, perdeu apenas três. Confira os resultados:

17/05 – Araucária 3X0 AVEAPB

18/05 – Araucária 3X0 Pato Vôlei

19/05 – Araucária 3X0 Xavantes

08/06 – Araucária 3X0 Colombo

14/06 – Araucária 3X1Maringá

15/06 – Araucária 3X0 Nova Esperança

16/06 – Araucária 3X2 Ivaiporã

11/08 – Araucária 3X0 Ibiporã

29/09 – Araucária 3X0 Londrina

05/10 – Araucária 3X1 Foz Do Iguaçu

20/10 – Araucária 3X0 Toledo

23/10 – Araucária 3X0 São José Dos Pinhais

O Araucária Vôlei tem mais um jogo marcado em casa, valendo pela fase classificatória. No domingo, dia 10 de novembro, às 16 horas, enfrentará o AMVP, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

Edição n.º 1438.