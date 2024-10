Araucária Vôlei vence o Toledo e confirma a liderança no Paranaense

O Araucária Vôlei/Smel venceu todas as 10 partidas que disputou no Campeonato Paranaense Adulto, confirmando sua invencibilidade e a liderança da competição. No domingo (20/10) recebeu em casa a equipe do PM Toledo/Line/Avotol e venceu por 3×0, com parciais de 25×14/25×22/25×20, chegando a 32 pontos.

Com boa atuação do grupo, o Araucária Vôlei controlou bem o jogo e venceu sem muitas dificuldades, apresentando 78% de aproveitamento na recepção, cinco pontos de ataque, quatro aces e um de bloqueio, o ponteiro Eduardo Ayala levou o troféu que premia o melhor da partida.

“Toledo é uma equipe muito forte, mas viemos concentrados e preparados para sacar bem o jogo inteiro e isso fez a diferença. Depois de quatro anos, voltar a jogar no Brasil e ganhar o meu primeiro ‘Paulãozinho’ no terceiro jogo, com essa equipe que é muito unida, me deixa muito feliz”, disse o atleta que também destacou o apoio dos torcedores que estão comparecendo em bom número no ginásio. “A torcida tem uma energia muito contagiante. Na hora do saque todo mundo vibrando e isso faz toda diferença para termos uma melhor performance e conseguirmos vibrar mais em quadra”. .

O Araucária Vôlei tem mais dois jogos marcados em casa pela fase classificatória. Nesta quarta-feira (23), receberá em casa o São José dos Pinhais/Aiel e no dia 10 de novembro, às 16 horas, enfrentará o AMVP.

Foto: Thaise Oliveira/Araucária Vôlei.