Araucária Vôlei venceu 3 disputas na 3ª etapa do Campeonato Paranaense Sub19

O Araucária Vôlei/Smel entrou em quadra entre os dias 23 e 25 de agosto para disputar a 3ª etapa do Campeonato Paranaense Sub-19 – Série A, em São José dos Pinhais. Das quatro partidas jogadas, venceu três, atingindo 32 pontos e a 5ª colocação na fase de classificação.

O primeiro desafio do grupo foi na manhã de sexta-feira (23), contra a Prefeitura Municipal de Medianeira, com a vitória por 3 sets a 1. No período da tarde, o time retornou para a quadra para enfrentar o líder Unilife/Maringá. A partida foi cheia de emoções. Após perder os dois primeiros sets, os atletas não se intimidaram, foram buscar o resultado e, com muita garra, conseguiram levar a decisão para o tie-break. No set final, o ânimo tomou conta e conseguiram fazer 15 a 12, vencendo o confronto de virada.

No sábado (24) o Araucária enfrentou mais dois adversários. No primeiro confronto, um jogo difícil contra o líder da competição, o Círculo Militar do Paraná, que terminou com vitória do adversário no tie-break (3X2). Em seguida a equipe venceu o Nelp/Rocha/Paranaguá por 3 sets a 0. E no domingo (25) a vitória foi em cima do São José dos Pinhas/AIEL por 3 sets a 0.

A tabela com os próximos confrontos do Campeonato Paranaense Sub-19 – Série A ainda não foi divulgada.

