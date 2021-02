Araucária zera a fila de crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

Demostrando a prioridade dedicada a educação araucariense, além das novas unidades de educação infantil e ensino fundamental entregues, com espaços amplos e mais adequados, o município também tem se organizado para garantir a demanda de vagas. A boa notícia é que o município divulgou em sua site oficial que a fila de crianças de 0 a 3 anos que aguardavam por vaga em CMEIs (perfil de ensino não obrigatório), conforme o cadastro da Secretaria Municipal de Educação de dezembro de 2020, foi zerada.



O cadastro de outras crianças de 0 a 3 anos continua sendo realizado por meio de agendamento na página da Secretaria de Educação, que fica no Portal da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br). Segundo a SMED, nos atendimentos da Central de Cadastramento realizados em 2021, os pais já estão saindo com a carta de matrícula da criança para o CMEI.

CADASTRO

Para agendar o atendimento relacionado a vagas em CMEIs (0 a 3 anos): https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico/iniciar?dswid=-7333.

TRANSFERÊNCIA

de Cmeis ou Escolas ou vagas para alunos a partir de 4 anos: https://araucaria.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/170/padrao/2/load/1

UNIDADES PRONTAS

Araucária investe forte em Educação. Durante o período de pandemia, as obras não pararam e, até o momento, já são 10 novas unidades prontas para receber as crianças quando o atendimento presencial puder ser retomado: 08 CMEIs e 02 escolas concluídos durante a pandemia.

Estão prontos:

* CMEI Norma Von Berneck, Jardim Itaipu – cerca de 140 vagas.

* CMEI Professora Bronilda Namikata, Jardim Moteleski – comportou as crianças dos CMEIs Pequim I e II (prédios locados) e ainda gerou cerca de 100 novas vagas.

* CMEI Professora Célia Bonfim Bialesk, Jardim Hermon – comporta cerca de 160 crianças.

* CMEI Professora Rosene Rodrigues da Silva, Capela Velha – oferecerá um total de até 188 vagas (incluindo parte das crianças do CMEI Industrial – que terá novo prédio).

* CMEI Professora Tereza Dias de Andrade, Capela Velha – Comporta até 267 crianças (incluindo as que estavam no CMEI Ipês – prédio locado).

* CMEI Tereza de Benguela, Jardim Arvoredo – Comporta até 285 crianças.

* CMEI Professora Veronica Bohaenko Daniliu, Jardim Marcelino – Comporta cerca de 200 crianças.

* CMEI Professora Veronica Panek Hass, Jardim Dona Rosa – Comporta 267 crianças.

* Novo prédio Escola Municipal Pedro Biscaia, Campina da Barra – Comporta cerca de 500 alunos.

* Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz, Jardim Arvoredo – Comporta até 620 alunos.

Texto: PMA