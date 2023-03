Araucarience é destaque no Circuito de Águas Abertas de Santa Catarina

A nadadora Nathalia Cristine, de apenas 14 anos, conquistou mais um título importante no domingo (19/03). Ela disputou sua primeira prova de 3km, que foi o Circuito de Águas Abertas em Penha/SC, e ficou em 1º lugar na categoria e 3ª colocação na classificação geral. A competição reuniu mais de 200 atletas e Nathalia representou muito bem a cidade de Araucária. Ela agradece seus apoiadores Academia Benefit, assessoria Alexandre Kirilos, Sara Horning Fisioterapia e Pilates e Top Brands Suplementos.

A atleta já é detentora do 3º lugar no 4º Circuito Foxlux de Travessias 2022, realizado na Praia Mansa, em Caiobá, onde completou a travessia de 2.300 metros, em mar aberto; do 1º lugar em uma prova realizada em Barra Velha e 1º também em uma prova na praia de Governador Celso Ramos. Nathalia ainda foi a 1ª colocada em uma competição realizada em Alagados (Ponta Grossa) , 1º também na categoria em Quatro Ilhas e 4º lugar geral na prova do Capivari.

