Araucariense acerta a quina da Mega e fica no “quase” de se tornar um milionário

O concurso nº 2740 da Mega-sena, que teve sorteio realizado no sábado, 22 de junho, em São Paulo, não teve nenhum sortudo que acertou as seis dezenas e levou o prêmio de mais de R$ 80 milhões. As dezenas sorteadas foram 13-16-17-34-41-47.

Com isso, o valor estimado para o próximo concurso, cujo sorteio acontece nessa terça-feira, 25 de junho, está estimado em R$ 93 milhões.

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas do concurso 2740 da Mega, 108 apostas ficaram no quase e levaram R$ 38.469,76 de prêmio. Outras 6.950 pessoas fizeram a quadra e levaram R$ 854,00.

Desses mais de 100 apostadores que acertaram a quina, um é de Araucária. Ele fez uma aposta simples, com seis números, por meio de seu aplicativo da Caixa e embolsou quase R$ 40 mil. Da mesma forma, quatro apostas araucarienses acertaram a quadra. Um dos jogos também foi feito pelo APP do banco, outra na Loteria Araucária e um bolão de seis cotas feito na Olímpio Loterias.

Sabe como jogar?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.