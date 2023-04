Araucariense com Parkinson conta os desafios de conviver com a doença

Segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde, no Brasil há 200 mil pessoas com Parkinson. Mas a boa notícia é que, embora ainda não tenha cura para a doença, existem tratamentos que melhoram a qualidade de vida dos pacientes. A médica neurologista da Clínica São Vicente, Juliana Nogueira, explica que a doença de Parkinson é degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva, causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, controla os movimentos. Na falta dela, particularmente numa pequena região encefálica chamada substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido.

“Com o envelhecimento, todos os indivíduos saudáveis apresentam morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. Algumas pessoas, entretanto, perdem essas células num ritmo muito acelerado e, assim, acabam por manifestar os sintomas da doença., esclarece a neurologista.

Segundo ela, quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença de Parkinson. De acordo com as estatísticas, na grande maioria dos pacientes, ela surge a partir dos 55, 60 anos e sua prevalência aumenta a partir dos 70, 75 anos. Os sintomas da doença variam em cada paciente. Em geral, no início, eles se apresentam de maneira lenta, insidiosa, e o paciente tem dificuldade de precisar a época em que apareceram pela primeira vez.

“Os principais sintomas da doença de Parkinson são a lentidão motora (bradicinesia), a rigidez entre as articulações do punho, cotovelo, ombro, coxa e tornozelo, os tremores de repouso notadamente nos membros superiores e geralmente predominantes em um lado do corpo quando comparado com o outro e, finalmente, o desequilíbrio. Também podem ocorrer a diminuição do olfato, alterações intestinais e do sono”, diz a médica. Ela cita outros sintomas, que geralmente são menos divulgados, como dificuldades na atenção, alteração na memória, cansaço excessivo, perda do olfato, alterações intestinais e do sono, perda do paladar, transtornos do humor – como apatia, irritabilidade, depressão e ansiedade, dores.

“A doença de Parkinson é tratável. Há diversos tipos de medicamentos antiparkinsonianos disponíveis, que devem ser usados em combinações adequadas para cada paciente e fase de evolução da doença garantindo assim, melhor qualidade de vida e independência ao enfermo”, comenta a neurologista.

As técnicas cirúrgicas também ajudam a atenuar alguns dos sintomas da doença e devem ser indicadas caso a caso, quando os medicamentos falharem em controlar tais sintomas. “A Estimulação Cerebral Profunda (DBS) é a cirurgia indicada, que compreende no implante de um dispositivo (eletrodo) para estimular regiões específicas do cérebro. O eletrodo funciona como um neuroestimulador que produz impulsos elétricos modulando a atividade cerebral. A energia do eletrodo é proveniente de uma bateria colocada sob a pele abaixo da clavícula do paciente. Os sintomas melhoram em 50 a 70% e os pacientes apresentam uma melhora da qualidade de vida de até 50%. Ainda assim, um DBS não é a cura para a doença de Parkinson, nem evita a progressão da doença, é um tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente”, enfatiza.

Professor diz que melhorou qualidade de vida após o implante de eletrodos

O professor de Química Jonas Stainsack, 56 anos, que hoje está aposentado por conta do Parkinson, disse que levou um susto quando recebeu o diagnóstico da doença. “Quando você recebe a notícia, tudo muda de repente, de imediato a gente pensa: como será minha vida?”. Para ele, o Parkinson chegou cedo demais, foi em 2012, quando tinha apenas 45 anos. Porém, após se aprofundar sobre a doença, descobriu que os primeiros sintomas já existiam mesmo antes dos seus 30 anos.

“Sempre tive problemas em sentir odores, mas achava que era por causa dos produtos químicos, já que eu era estudante de Química e lidava muito com essas substâncias. Também comecei a sentir uma dor no ombro esquerdo, que irradiava, e pra isso também busquei minha própria explicação, pois como sou canhoto, achava que era proveniente de uma bursite. O ortopedista prescreveu anti-inflamatórios e fisioterapia, porém logo comecei a sentir dificuldades para tocar violão. Procurei novamente um médico e relatei os sintomas, fiz raio-x, ressonância magnética e também alguns testes, na sequência fui encaminhado para um neurologista. Fiquei apreensivo. O neuro pediu exames para descartar outras doenças e, sem hesitar, disse que eu tinha Parkinson. Na hora não acreditei. Ele receitou uma medicação própria para o Parkinson e disse que caso eu melhorasse, a doença se confirmaria”, recorda Jonas.

O professor, que sempre teve uma vida muito ativa e gostava de praticar esportes, de repente também começou a sentir dificuldades para correr. Isso foi a gota d’água para que ele entrasse em depressão. “Isso aconteceu em 2014, eu era professor no Colégio Szymanski e tentei uma licença prêmio, mas não consegui, então entrei com pedido de licença médica. De 2014 a 2016, fui Várias vezes na Paraná Previdência. Eu ia no neuro e no psiquiatra e eles pediam de 60 a 180 dias, mas os médicos da perícia davam 20 dias de licença, no começo. Somente depois de passar por uma junta médica, eles resolveram me aposentar. Fui então encaminhado para uma 2ª junta para ter certeza de que não era fingimento e se eu queria realmente me aposentar. Também nessa época engordei muito por conta da depressão e dos efeitos colaterais das medicações e tinha mudanças de humor, um dos sintomas do Parkinson”, relata.

Em 2016 Jonas fez um exame do espectro cerebral, onde os médicos injetaram um material radioativo no seu cérebro, para verificar a distribuição dopaminérgica. O resultado acusou que a substância negra do seu cérebro já estava com uma degeneração de 70%. Ele apresentou piora e dos cinco graus do Parkinson, já estava no estágio 3. “Nesse ano dei entrada na aposentadoria por invalidez. Em 28 de novembro de 2018 fui aprovado para fazer a cirurgia do implante de eletrodos. Foram 11 horas no centro cirúrgico e tive que ficar o tempo todo acordado, apenas com a cabeça anestesiada. Aguardei a cicatrização até março de 2019, quando o sistema foi ligado”, comenta.

Jonas recorda que após a cirurgia parou de tremer, porém ainda sentia rigidez e bradicinesia (lentidão dos movimentos). Por isso, ao longo de 4 anos, diz que a dobra de intensidade dos eletrodos foi progressiva, assim como determinado medicamento, que têm sua dose ajustada aos poucos, com aumento progressivo. “Cinco anos se passaram desde que fiz a cirurgia e atualmente convivo bem com as limitações que o Parkinson me impõe, minha qualidade de vida melhorou bastante”.

Hoje as visitas ao médico também reduziram na vida do Jonas, agora são anuais, necessárias para avaliar a intensidade dos eletrodos, verificar se houve algum deslocamento ou perda de contato ou qualquer outro problema. “Me sinto privilegiado por ter conseguido fazer essa cirurgia, mas acredito que em um futuro próximo as pessoas com Parkinson possam usufruir de novos tratamentos e tecnologias, que inclusive estão sendo testadas. É uma esperança!”, declara Jonas.

Edição n. 1358