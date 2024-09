Araucariense conquista medalha de ouro na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

A araucariense Isabella Gavleta Lopes, de 15 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria artística da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Ela é moradora do bairro Fazenda Velha e está estudando atualmente no Colégio Estadual do Paraná – CEP, em Curitiba.

Isabella faz parte de um grupo com outros três colegas da instituição, que também conquistaram a medalha de ouro. A equipe Andrômeda surgiu em abril de 2024, sendo inicialmente um trio, que se tornou um quarteto um tempo depois.

Após duas semanas do início dessa amizade, o técnico da equipe de robótica propôs a ideia de o quarteto competir na OBR. “Achamos a ideia meio absurda, mas a Bella decidiu entrar para a competição, o que acabou fazendo todo mundo entrar também como uma verdadeira equipe”, explicam os integrantes.

O grupo também relata que inicialmente a categoria artística não era uma opção, que só decidiram seguir nesse caminho em junho. “Nosso processo evolutivo foi ótimo e complicado também. Fizemos vários modelos de robôs, mas nenhum nos agradou. Até que chegamos no nosso modelo final, que com muita dedicação e discussões ao longo do caminho, conseguimos terminar”, comentam.

O robô da equipe Andrômeda pode dançar, e com motores adicionais, pode mexer as suas asas feitas por impressora 3D. Eles ganharam a etapa estadual e agora vão competir no nacional, que será realizado em Goiânia.

O grupo competiu no nível 2 da modalidade prática presencial da categoria artística, onde os alunos tiraram suas ideias do papel e construíram um robô que realizou uma apresentação artística, esta podendo ser de dança, teatro, mágica, show de comédia e entre outras.

O ‘nível 2’ se refere a série em que estão e a dificuldade da competição, focada para alunos do 8º ao 9º ano do ensino fundamental e todos os anos do ensino médio ao técnico. Com o decorrer das etapas e vencendo o nacional, a equipe poderá competir na RoboCup Mundial representando o Brasil.

