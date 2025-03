Araucariense cria “vakinha” para custear cirurgia de emergência

A araucariense Andreina Tayna, que mora próximo ao Parque Cachoeira, está há quatro anos lutando contra um problema renal. Durante esse período, seu rim direito parou de funcionar, agravando sua condição de saúde e colocando sua vida em risco.

Agora, a única alternativa para evitar uma infecção generalizada é a realização de uma cirurgia para a retirada do rim. No entanto, o custo do procedimento e do tratamento pós-operatório é alto, e a família não possui recursos financeiros para arcar com as despesas.

“Se você puder doar, qualquer valor será um passo importante rumo à minha recuperação. E, se não puder, por favor, me ajude compartilhando essa vakinha, pois quanto mais pessoas souberem da minha história, maior a chance de conseguir esse valor a tempo”, pede Andreina.

As doações podem ser feitas pelo link da vakinha https://www.vakinha.com.br/5389103, ou diretamente pelo PIX, utilizando a chave 5389103@vakinha.com.br.