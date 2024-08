Araucariense dá à luz a trigêmeas, sendo duas delas idênticas

Descobrir que está grávida é uma surpresa maravilhosa para a mulher. Mas descobrir que se trata de uma gravidez de trigêmeos sempre acaba triplicando a surpresa para os pais. A moradora do Jardim Israelense, Bruna de Oliveira Andrade, 29 anos, viveu a experiência de uma gestação trigemelar, que é considerada rara pela medicina. Mais rara ainda quando se trata de duas bebezinhas serem gêmeas idênticas e uma não.

As trigêmeas foram concebidas de forma natural, o que não é tão comum, uma vez que a maioria das gestações de gêmeos, trigêmeos ou mais, geralmente ocorrem por inseminação artificial. Suas trigêmeas vieram ao mundo no dia 21 de agosto, com 33 semanas e 3 dias. Marjorie pesou 1.400 gramas, Melissa 1.380 gramas, são as duas idênticas, e Maya nasceu com 2.200 gramas.

As bebezinhas nasceram de cesárea e ainda estão internadas na UTI Neonatal do Hospital Municipal de Araucária, devido ao baixo peso. “Minha gestação correu tudo bem, e no dia do nascimento foi tudo muito rápido e os profissionais do HMA me atenderam super bem. Infelizmente as meninas estão na UTI, por conta da prematuridade, mas elas estão bem. Vou vê-las e dar ‘mamazinho’ todos os dias na parte da tarde. Não vejo a hora de poder pegar elas nos braços e sentir o cheirinho de cada uma”, conta a mamãe Bruna, bastante emocionada.

Preparando a casa

Toda gravidez requer que os preparativos sejam pensados em cada detalhe, o que é ainda mais verdadeiro quando se trata da chegada de três bebês. No caso da Bruna, a casa já está quase toda preparada para receber as trigêmeas. “Deus tem nos abençoado muito, levantando pessoas para nos abençoar. A Ele toda honra e toda glória por estar cuidando de nós nos mínimos detalhes. Já temos berços, guarda-roupas, muitas roupinhas e sapatinhos. Inclusive as roupinhas que elas usarão na saída da maternidade são lindas. Aos poucos vão chegando fraldas, doadas pelas pessoas, porque não vai ser fácil manter três bebezinhas ao mesmo tempo, tem que ser uma grande quantidade de pacotes”, declarou Bruna.

Toda ajuda será bem-vinda

Quem quiser ajudar as trigêmeas da Bruna com doações de fraldas, de preferência nos tamanhos P e M, basta entrar em contato pelo fone (41) 99645-4234.

Edição n.º 1430.