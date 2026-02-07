A enxadrista araucariense Luana Ieger Bockor tem acumulado bons resultados em competições oficiais desde que iniciou na modalidade, há cerca de dois anos e meio. Aos 13 anos, a atleta reúne títulos, medalhas e troféus conquistados em torneios estaduais e nacionais, em diferentes ritmos de jogo.

Em 2025, Luana passou a competir na categoria sub-14. Na temporada, foi vice-campeã paranaense de xadrez convencional e de blitz, campeã da Copa Paraná Feminino sub-14, competição em que também terminou em quarto lugar na classificação geral, e campeã sub-14 feminino da Copa Paraná Absoluto nas modalidades blitz e rápido. Na blitz, também alcançou o terceiro lugar geral feminino. Ainda no mesmo ano, obteve a sexta colocação no Campeonato Brasileiro Escolar e conquistou o título geral feminino no Aberto do Brasil da Marinha.

Entre os dias 16 e 25 de janeiro de 2026, a enxadrista participou do Brazil Chess Series – Floripa 2026, torneio realizado em Florianópolis e apontado pelos organizadores como o maior da América do Sul. O evento reuniu mais de 540 jogadores de diferentes países, incluindo mais de 170 enxadristas titulados. Na competição, Luana foi campeã sub-14 feminino na modalidade rápido e conquistou o segundo lugar geral em duplas femininas no torneio Team.

Após a participação, a atleta destacou a experiência adquirida ao enfrentar adversários de diferentes níveis e com maior tempo de atuação no xadrez competitivo. Segundo ela, a participação em torneios de maior nível técnico faz parte da estratégia para dar continuidade ao processo de evolução no esporte e buscar novos resultados em competições futuras.

