Araucariense é classificada no concurso nacional Poesia Livre 2021

Adrielli agora vai se dedicar à poesia e faz planos para projetos futuros. Foto: divulgação

Apaixonada por poesia desde a adolescência, a araucariense Andrielle Claraliz, de 33 anos, decidiu deixar a timidez de lado, encontrando nas redes sociais a oportunidade perfeita de apresentar pela primeira vez os seus versos, cheios de otimismo. A repercussão positiva do trabalho a encorajou a se inscrever em um dos concursos de maior destaque literário da Língua Portuguesa, o Concurso Nacional Poesia Livre 2020. Seu poema foi classificado, se tornando parte de um livro especial da Vivara Editora Nacional.

A publicação “Poetize 2020 – Seleção Poesia Brasileira”, realizada em nível nacional, contou com mais de duas mil inscrições no ano passado. Após o julgamento do comitê, que analisou os trabalhos de 250 escritores, o poema escrito por Andrielle foi escolhido para compor o livro lançado pela Vivara. Orgulhosa da conquista, a jovem atraiu seguidores em sua conta no Instagram por sua sensibilidade, falando sobre amor e esperança, motivando jovens e adultos em um momento delicado como o atual.

Apesar do talento inquestionável para emocionar, a poetisa conta que por muitos anos escondeu seus versos por insegurança. “Só na primavera do ano passado, durante um momento muito delicado com a contaminação da Covid-19 é que mostrei minhas poesias pela primeira vez, criando um perfil @girassolnoolhar”, relembra a araucariense.

Projetos para 2021

Anonimamente, e por meses, o apoio de amigos, familiares e dos seguidores fez toda a diferença para o futuro promissor da carreira da escritora. Andrielle fará parte de quatro antologias neste ano, entre elas “Novos Poetas – Concurso Poetize 2021” (Editora Vivara); “Entre Versos e Estrelas – Antologia Ecos Poéticos” (Editora Palavra e Verso); “100 Mulheres Escritoras” (Editora Mente Aberta) e “Quando a Voz Cala a Poesia Fala”, uma antologia independente. Além das coleções, a poetisa também lançará seu próprio livro, intitulado “Girassol no Olhar”, em comemoração a um ano do seu florescer na poesia.

“Nas redes sociais me senti segura por ser anônima e então criei coragem para mostrar cada vez mais a minha alma. Hoje ela está aberta para todos que transbordam flores nos olhos e exalam perfume na alma”, completa a autora.

Leia o poema classificado no concurso

É primavera, floresça!

Eu vivi o mais intenso inverno.

Senti meu corpo gelado e pálido.

Eu chorei tanto que minhas lágrimas

me impediam de enxergar qualquer outra cor além do cinza.

Mas isso passou, como tudo sempre passa.

Fiz minhas podas, deixei o que não me cabia mais.

E isso me fez mais forte.

Recomecei.

Ressignifiquei.

Adubei o solo do meu ser.

Plantei sementes de amor próprio em mim.

Permiti me conhecer.

A primavera chegou.

Me iluminou.

Me aqueceu.

Eu agora solo fértil,

comecei a florescer

E ser eu.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021