Araucariense é convocado para seguir como técnico da Seleção Paranaense Masculina de Vôlei Sub18

Everson Ribeiro, técnico do time adulto da Smel/Araucária/Aspma/Berneck, recebeu o convite para ser o técnico da Seleção Paranaense Masculina de Vôlei Sub18. Praticamente será o segundo ano do araucariense no comando da equipe, que antes era Sub20 e agora mudou para Sub18. “Fui convocado novamente e para mim é uma honra poder preparar a seleção paranaense para o Campeonato Brasileiro de Seleções, que acontecerá em abril de 2023”, comentou.

Everson atua na Prefeitura de Araucária há cinco anos e desde 2015 está à frente de vários projetos de alto rendimento do voleibol municipal. Com o time adulto, conquistou vários títulos importantes, sendo os mais recentes o de campeão Regional, bicampeão Paranaense e campeão dos Jogos Abertos do Paraná. “A equipe descansou um pouco, mas no dia 19/12 os treinos serão retomados, porque precisamos nos preparar para Superliga B 2023, que começa na segunda quinzena de janeiro. Este ano vamos com tudo para conseguir o acesso à Série A”, declarou.