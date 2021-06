Araucariense é convocado para treinar na Seleção Brasileira de Vôlei Sentado

Alex vem sendo convocado para treinar na seleção em todas as fases de treinamento e espera garantir vaga para Tóquio. Foto: divulgação

O atleta araucariense Alex Witkoski está novamente na lista de convocados para a fase de treinamentos da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, que prepara uma equipe para os Jogos Paraolímpicos de Tóquio. O atleta vem sendo convocado em todas as etapas de treinos e já é um pré-candidato a integrar a seleção. “Isso me dá um imenso orgulho, pois estou muito perto de realizar um dos meus maiores sonhos”, comentou Alex. Além desta fase, haverá mais uma em julho, onde provavelmente serão definidos os 12 atletas convocados para Tóquio. “Serão os dois meses mais intensos de treinamento, mas quero dar o meu melhor e quero garantir a vaga por definitivo”, comentou o atleta.

Alex comentou que para participar dos treinos, todos os atletas e integrantes da comissão técnica já receberam a primeira dose da vacina Pfizer, contra a Covid 19 e nesse mês irão tomar a 2° dose. “Isso foi possível devido a parceria feita pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). Importante ressaltar que para cada vacina aplicada nos atletas e equipe técnica, o COI doou duas vacinas para o SUS”, esclareceu.

Geração Olímpica

Além da convocação para os treinos da Seleção, o atleta araucariense foi contemplado pelo Programa Geração Olímpica do Paraná, na categoria Nacional, esta vai ser a minha 1° contemplação no programa. “No mais, sigo firme e forte, focado na minha carreira esportiva e militar. Sei que muita coisa boa ainda está por vir esse ano”, comentou Alex, que além de ser atleta do Instituto Reagir/Club Círculo Militar do Paraná e da Seleção Brasileira, é também atleta do Programa Militar Paralímpico (programa vinculado ao CPB e voltado para militares), integrando a recém formada Seleção Brasileira Militar Paralímpica de Vôlei Sentado.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021