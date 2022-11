Araucariense é eleita Miss Petite Brasil Beauty 2023 e representará o país na edição internacional

Nos dias 12 e 13 de novembro foi realizado o 2º concurso Miss e Mister Brasil Culture 2023, no Teatro Regina Vogue, em Curitiba, com a participação de 70 candidatas (os), de 12 estados brasileiros. O evento teve a direção do coordenador nacional Leandro Anthony. A araucariense Emilly Assis, 19 anos, foi eleita Miss Petite Brasil Beauty 2023. Com o título, a jovem será a representante oficial do Brasil no concurso Miss Petite Beauty Internacional, que acontecerá em maio de 2023, no Panamá. Ela irá representar não somente o Brasil, mas também a cidade de Araucária.

“Estou super feliz com meu título e quero muito representar minha cidade, meu estado e meu país no internacional. Porém todos sabem que as despesas para participar de um concurso desse nível são altas e as misses nem sempre conseguem bancar todos os custos sem patrocínios. Por isso, gostaria muito de contar com o apoio de patrocinadores para que eu possa arcar com os custos de passagens e hospedagem”, diz a araucariense.

Carreira

Emilly participou do Miss Araucária oficial, organizado pela jornalista e empresária Gabi Rocha, e ficou em 2º lugar na categoria Adulto. Em julho foi eleita a Rainha do Rally Araucária. Como projetos para o futuro, a jovem pretende construir uma carreira sólida dentro do “mundo miss” e trazer mais visibilidade sobre os concursos de beleza em Araucária.

“Muitas meninas carentes tem esse sonho de participar de um concurso de beleza, mas não tem condições. Quero dar a elas a oportunidade que eu tive para realizar meu sonho. Também pretendo me formar em Direito para assim abrir minha tão sonhada ONG para mulheres”, declara a miss.