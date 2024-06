Araucariense Felippe Wisnieski, vítima de acidente em Curitiba, faleceu na madrugada desta terça (25)

Jovem araucariense Felippe Wisnieski, que foi vítima de acidente de trânsito no bairro Pinheirinho, em Curitiba, acabou falecendo na madrugada desta terça-feira, 25 de junho.

De acordo com as informações repassadas pela namorada do rapaz, ele estava pilotando uma moto na rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, quando um carro o fechou na esquina com a rua Aref Kudri.

Ele foi encaminhado para o hospital e precisou realizar algumas cirurgias, devido a isso, a família criou uma campanha de arrecadação de sangue. O jornal O Popular realizou uma matéria para divulgar essa campanha.

Felippe havia quebrado o braço esquerdo e a perna em três lugares. A companheira explicou na época, que o jovem de 24 anos estava estável e que iria passar por uma análise para realizar a cirurgia do braço.

Ele estava usando pino na perna direita e braço esquerdo. Além de uma pequena lesão no braço direito, e um cateter de monitoramento na cabeça que tem o objetivo de monitorar o sangramento que estava acontecendo. A moça estava confiante sobre a melhora do rapaz, já que apesar do sangramento, Felippe mostrava um estado de saúde estável.

Infelizmente, por volta de 02h55, família e amigos receberam a triste notícia que Felippe não resistiu e acabou falecendo. “Ele sofreu um choque séptico refratário mais um poli trauma”, explica a namorada.

O velório será realizado nesta quarta-feira (26/06) a partir das 00h30 na Paróquia Nossa Senhora das Dores, que está localizada na Avenida das Araucárias, próximo ao Terminal do Vila Angélica. O enterro será realizado às 17h do mesmo dia no cemitério que fica atrás da Paróquia.