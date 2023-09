Araucariense fica em 2º lugar no Prêmio Estagiarte do MPPR

Fernanda Klechowicz Fialho tem 17 anos e desde os 8 tem paixão pelas artes, às vezes demonstrada nos traços dos seus desenhos, outras vezes nas suas visitas a museus e apresentações artísticas. Dentro do mundo da arte, sua preferência é por animações, ela gosta de dar vida aos desenhos e histórias. E foi esta sua paixão que a levou a conquistar o 2º lugar em um concurso cultural super importante, o Estagiarte, promovido pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Escola Superior/Divisão de Estágios e de Serviço Voluntário, que este ano teve sua 7ª edição.

O concurso voltado aos estagiários tem como finalidade valorizar talentos, incentivar a integração institucional, estimular o despertar de vocações, e fortalecer o sentimento de pertencimento ao MPPR. Fernanda é estagiária da 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Araucária e participou do Estagiarte com um “Papermotion”, uma mistura de stop motion de paper toys e animação 2D, sobre como funciona o MPPR e a importância do trabalho dos estagiários nesse contexto. “Foi uma homenagem do dia do estagiário, 18 de agosto. Uma homenagem de estagiário para estagiário”, falou a jovem.

Fernanda disse que já fez muitos cursos na área das artes quando eram disponibilizados em Araucária pela Prefeitura no Complexo Lucy Machado, entre eles o curso Reutilizarte, desenho básico e avançado, pintura e violão. “Quero continuar mantendo a arte na minha vida como forma de hobby, tornando sempre as coisas mais coloridas, porque na verdade, o meu foco principal é a programação”, declarou a jovem.

