Araucariense ficou entre os 11 vencedores do Prêmio Salão Design do Rio Grande do Sul

A 25ª edição do Prêmio Salão Design conquistou credibilidade internacional na área do design de mobiliário, destacando o talento de profissionais e estudantes da área. Realizada desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), no Rio Grande do Sul, a mais tradicional premiação brasileira do segmento contemplou 11 projetos, entre eles o do designer araucariense Gustavo Mateus de Oliveira. Ao todo foram 575 projetos inscritos, criados por profissionais e estudantes de 19 estados brasileiros – além da Argentina, Espanha, Itália, México, Portugal e Uruguai.

Gustavo foi premiado com o projeto da Cadeira Caravella, que tem inspiração nas icônicas caravelas do século XV. Tais embarcações foram usadas no descobrimento do país e ficaram marcadas na história e no imaginário de todos, sendo uma figura emblemática e icônica quando lembramos do início do nosso Brasil. A cadeira possui assento feito em tecido, o encosto retrátil, uma sustentação por amarras e cordas que remetem ao estilo único dessas embarcações. A sua forma transmite robustez e rusticidade, mas os detalhes em cor dourada e os traços chanfrados junto ao arredondamento de alguns pontos da madeira, conferem elegância e equilíbrio ao produto. Sua função também possui uma identidade única, pois o encosto, quando dobrado, possibilita a cadeira ser usada como um banco ou um apoio para os pés.

Gustavo iniciou o curso de Design de Produto na UFPR em 2017. Atualmente é recém formado e já está trabalhando como designer. “Participei de algumas premiações ao longo desses anos, em 2020 ganhei na categoria estudante do prêmio Bornancini de Design; em 2022 fiquei em segundo colocado na categoria estudante do mesmo concurso e agora em 2023 ganhei essa premiação com a cadeira Caravella no prêmio Salão Design. Fiquei muito feliz por ter sido um dos 11 premiados entre os mais de 500 projetos inscritos”, comentou.

Além da premiação em dinheiro, os vencedores do Prêmio Salão Design ganham visibilidade, reconhecimento no mercado e possibilidades de parcerias.

