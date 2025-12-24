Mais de 300 atletas, de base a adulto profissional, foram premiados na noite desta segunda-feira (15) no evento ‘Gala Futsal Paranaense’, realizado em Foz do Iguaçu. A premiação é concedida pela Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS), organizadora do evento, com patrocínio do Sistema Fecomércio Sesc/Senac PR.

Entre os atletas premiados está o araucariense Heitor José Paziam Ferreira, eleito o melhor jogador de 6 anos do Paraná. O garoto foi artilheiro das duas principais competições que disputou nesse ano: o Campeonato Paranaense e o Metropolitano. Atualmente ele defende no futsal a equipe da AABB Curitiba, e no campo tem contrato com o Corinthians nas categorias de base, inclusive também recebeu propostas para jogar no Palmeiras. no Botafogo e no São Paulo.

Sempre muito habilidoso com a bola, Heitor começou a jogar futebol pra valer com apenas 4 anos, motivado pelo pai Olizandro José Ferreira Junior. “Incentivei meus filhos a praticarem esportes desde os 3 anos, principalmente para trabalhar a coordenação motora e afastá-los um pouco das telas, pois sabemos que hoje a criançada não sai do celular e da televisão. O Heitor é apaixonado por futebol e sempre fala que quer ser igual aos seus maiores ídolos: Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno”, relata Junior.

Ainda em Foz do Iguaçu, Heitor está disputando a Copa Mundo de Futsal Menores 2025, que reúne atletas de sete países e segue até domingo (20).

Edição n.º 1496.