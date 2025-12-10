Izabela Loruama conquistou o título de ‘Fisiculturista Natural’ e se tornou a primeira atleta do Paraná a obter o cartão profissional na modalidade, competindo na categoria Bikini pela federação NBF. A federação atua exclusivamente no esporte natural, sem uso de substâncias ergogênicas ou proibidas, e realiza teste antidoping em seus atletas. A competição aconteceu no dia 8 de novembro, em Balneário Camboriú (SC).

“Essa conquista representa um avanço importante para o esporte natural. Além disso, me garantiu vaga para competir no Mundial, no Olympia em Las Vegas, onde irei representar o Paraná e o Brasil no próximo ano”, afirma.

Como nutricionista, Izabela faz questão de viver na prática aquilo que defende: saúde, ética, disciplina e respeito ao corpo. Ela acredita que o fisiculturismo natural demonstra que é possível alcançar resultados extraordinários com treinamento consistente, alimentação adequada e determinação, sem recorrer a atalhos. “Para mim, esse esporte prova que sonhos podem ser alcançados de forma natural, com integridade e dedicação”, declara.

Edição n.º 1494.