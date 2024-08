Araucariense Jovine Fernandes fará palestra no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

A empresária araucariense Jovine Fernandes foi convidada para realizar uma palestra para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal nesta sexta-feira, 30 de agosto.

O evento possui como tema “Inteligência Artificial, Benefícios riscos e impactos” e será direcionado para a equipe de gestores de Ciência e Tecnologia em Brasília. Acontecerá de forma híbrida, com algumas pessoas participando remotamente, como a araucariense.

“Recebi o convite através do WhatsApp de uma pessoa que havia participado da minha palestra na 9ª Semana de Inovação que aconteceu no ano passado. Esse é o maior evento de inovação da América Latina, e participei com a mesma palestra”, explica.

Com 18 anos de experiência em treinamentos e 6 anos na área de tecnologia, Jovine é fundadora da GenIA Soluções e Treinamentos, uma empresa que integra ferramentas de IA com empresas e instituições.

A empresária comenta que ficou extremamente honrada e animada ao ser convidada para dar a palestra. “É um reconhecimento importante ao trabalho que venho desenvolvendo, especialmente sabendo que o convite veio após minha participação na Semana da Inovação. Esta é uma oportunidade única de compartilhar meu conhecimento sobre inteligência artificial com o órgão que lidera as discussões sobre IA no Brasil. Além de poder contribuir para o desenvolvimento de políticas e soluções que realmente façam a diferença na eficiência dos processos e no atendimento ao cidadão”, se emociona.

Jovine também diz que está ansiosa para trocar experiência e debater com outros profissionais e especialistas sobre os desafios e as imensas oportunidades que a IA oferece. Referente ao tema, a araucariense relata que achou relevante e necessário, tanto para o setor privado quanto para o público.

“A inteligência artificial está transformando diversas áreas, e entender seus benefícios, riscos e aplicações é essencial para qualquer profissional, empresa ou entidade pública que deseja se manter competitivo e eficiente. A IA tem o potencial de revolucionar a maneira como os serviços são prestados, melhorando a eficiência, reduzindo custos e proporcionando um atendimento mais personalizado. No setor público, ela pode otimizar processos administrativos, melhorar a gestão de recursos e aumentar a transparência, beneficiando diretamente os cidadãos. No entanto, esses enormes benefícios vêm acompanhados de desafios que precisam ser compreendidos e gerenciados adequadamente para que possamos adotar a IA de forma responsável e eficaz”, explica Jovine.

Empresa

A GenIA Soluções e Treinamentos está localizada no bairro Iguaçu, em Araucária. A empresa oferece serviços diversificados focados na transformação digital, melhoria e automação de processos. Assim como treinamentos nas áreas de vendas, atendimento ao público, Inteligência Artificial para os negócios, entre outros serviços. O público-alvo inclui pequenas e médias empresas, além de órgãos e gestores públicos que buscam modernizar seus processos e melhorar a eficiência.

Serviço

Para agendar uma consulta com a GenIA Soluções e Treinamentos, basta entrar em contato pelos números (41) 99168-9741 ou (41) 98774-0176, ou pela Instagram @geniasolucoes.

“Estamos à disposição para contato, onde podemos agendar uma consulta inicial para entender melhor as necessidades específicas de cada cliente ou entidade pública”, diz Jovine.