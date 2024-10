Araucariense lançará seu primeiro livro, uma coletânea de poesias

Weslei Borges da Silva fará o lançamento do seu primeiro livro “Grito da Alma” no dia 21 de novembro, às 19h, na Livraria Nosso Livro, que fica na Rua Alfredo Parodi, 331, Centro. O autor, que tem grande afinidade com o teatro e a arte como um todo, traz para os leitores uma coletânea de poesias, que abordam coisas do nosso cotidiano. “Minhas poesias falam da chuva, da felicidade, do amor, da fé, da tristeza, entre outros assuntos, que farão os leitores se apaixonarem pela leitura”, descreve.

Ele destaca ainda que a liberdade de falar aquilo que estava sentindo no momento em que escrevia as poesias, torna o livro ainda mais envolvente. “A coletânea está bem bacana e é interessante que também aborda a questão motivacional”, afirma o autor.

Weslei é formado em Letras/Literatura, pós-graduado em Educação Especial e atualmente estudante de Direito, além disso, já viajou o Brasil apresentando diversas peças de teatro.

Edição n.º 1437.