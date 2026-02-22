A 18ª Volta Ciclística do Futuro, uma das principais competições de ciclismo de base nacional, teve um araucariense entre os vencedores. A prova é válida pelo ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo e aconteceu entre os dias 13 e 15 de fevereiro, na cidade de Mairiporã, estado de São Paulo.

O jovem Luiz Lorenzo, 13 anos, medalhou nas 4 etapas da prova: Prólogo (prata), Crono Escalada (ouro), Circuito (bronze) e Resistência (prata), o que rendeu o título de vice-campeão geral na categoria Infanto-juvenil. Cada etapa valia pontos e tinha premiações individuais, que somadas definiram o campeão. “O Luiz Lorenzo ganhou 5 medalhas, sendo 4 nas etapas e uma na geral. Ano passado, ele foi vice-campeão paranaense de ciclismo de Montanha e Contrarrelógio e esse ano se prepara para novos desafios”, relata a mãe Karina.

A Volta Ciclística do Futuro cumpre um papel estratégico na formação de jovens talentos. Voltada às categorias de base, a competição funciona como uma etapa essencial na transição dos atletas para o alto rendimento, permitindo que ciclistas em desenvolvimento vivenciem provas por etapas, adquiram experiência competitiva e amadureçam em um ambiente estruturado e técnico. Muitos dos principais nomes do ciclismo brasileiro passaram por essa competição, o que reforça sua importância como celeiro de talentos.

A competição também abre o calendário desse ano, visando a preparação para o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e CRI, que será realizado em Londrina, de 09 à 12 de abril.

Para acompanhar a rotina de treinos e provas do jovem Luiz Lorenzo, acesse seu Instagram @luizlorenzo_lr.

Edição n.º 1503.