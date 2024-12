Araucariense Marcos Mamá, lenda do skate brasileiro, morre aos 46 anos

O skate brasileiro sofreu uma grande perda no último domingo, dia 29, com o falecimento de Marcos Aurélio Sieben, o “Mamá”. Aos 46 anos, ele deixou um legado significativo no esporte, marcado por sua habilidade nas ruas, seu carisma e sua inspiração para gerações de skatistas.

Nascido e criado em Araucária, Mamá começou sua trajetória no skate ainda na adolescência. Mamá rapidamente se destacou, conquistando patrocínios de marcas importantes do segmento e acumulando reconhecimento no Brasil e no exterior.

Especialista em desafios de rua, Mamá era admirado por sua habilidade de transformar obstáculos urbanos em cenários de manobras criativas. Sua presença era frequente em competições e eventos, mas ele nunca perdeu a simplicidade e o carisma que o tornaram uma figura querida por todos.

Além de seu talento inquestionável, Mamá era conhecido por seu espírito acolhedor e generoso. Ele nunca hesitou em compartilhar suas experiências e técnicas, ajudando skatistas iniciantes a desenvolverem seu potencial.

Para muitos jovens, principalmente durante os anos 90 e 2000, Mamá foi um exemplo a ser seguido. Ele provou que, mesmo em um esporte alternativo e muitas vezes marginalizado, era possível sonhar grande e deixar sua marca.

Diversos amigos e colegas do esporte usaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar momentos vividos ao lado da Mamá. Para muitos, ele era mais do que um skatista talentoso: era um amigo e uma inspiração.

A causa de sua morte não foi divulgada, mas o impacto de sua partida é inegável. Mamá será lembrado não apenas por suas manobras impecáveis, mas como uma referência de como o esporte muda vidas.