Araucariense organiza rifa para pagar despesas com cirurgias e remédios

O Araucariense Jeferson Povidaiko foi submetido a uma série de cirurgias devido a um problema renal que descobriu recentemente. Diante da impossibilidade de trabalhar enquanto passa pelo tratamento, ele precisou requerer o auxílio-doença junto ao INSS, porém o processo é demorado. As dificuldades financeiras já começaram a aparecer e ele precisou recorrer a uma rifa solidária para conseguir ajuda.

Cada número custa R$5,00 e dá direito a três prêmios: o primeiro é uma cesta de doces e mais um espumante da Distribuidora Sorriso, o segundo é uma tábua de carnes do Armazém Domingos, e o terceiro um chocotone da Brigaderia Chic. Para adquirir um ou mais números, basta fazer um PIX na chave 05452788999 – C6 Bank e enviar o comprovante para o whatsapp 41 9676-8127, juntamente com os números escolhidos – entre 1 a 250. O sorteio ocorrerá na véspera do Natal, 24 de dezembro.

O drama de Jeferson começou quando ele descobriu que estava com duas pedras grandes travadas no canal da uretra. Ele precisou fazer uma primeira cirurgia para retirada do cálculo do lado esquerdo e a inserção de um cateter. Na hora de tirar a pedra do lado direito, o aparelho quebrou, então ele precisou fazer outra cirurgia dois dias depois, dessa vez a laser, para retirar a do lado direito. O problema é que apesar de os médicos conseguirem quebrá-la, tiveram que deixá-la na bexiga.

“No dia 16 eu retorno para fazer outra cirurgia, onde através de um corte pequeno os médicos pretendem retirar as pedras. Além de tudo isso, ainda precisei ficar internado na UPA por 6 dias, esperando uma vaga, até ser encaminhado para a Santa Casa, onde fiquei por mais 4 dias. Na saída do hospital gastei quase 400 reais com remédios, e estou fazendo a rifa porque minha condição financeira ficou complicada”, relata.

Edição n.º 1445.