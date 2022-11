Araucariense participará de espetáculo no Teatro Guairão

Eduardo Henrique Moraes Coutinho, 24 anos, morador do Jardim Planalto, que faz sucesso com seus vídeos no YouTube e Tik Tok, tem outros talentos para mostrar. Apesar das dificuldades motoras e na articulação da fala, impostas pela paralisia cerebral que se manifestou nos seus primeiros dias de vida, ele é super ativo, comunicativo, e está sempre em busca de novas atividades.

O jovem participa da Cia de Dança Guerreiros, do Instituto Guerreiros de Arte-Reabilitação, que está se preparando para o grande espetáculo “O Palco Dá Vida”, que acontecerá no dia 6 de dezembro, às 20h, no Guairão, em Curitiba. A apresentação vai comemorar os 15 anos do grupo.

Os ingressos já estão à venda e poderão ser adquiridos com a mãe do Eduardo (Maria Moraes) pelo fone 99576-3547; diretamente na bilheteria do Teatro Guaíra (Rua Conselheiro Laurindo, s/n — Centro, de segunda à sexta, das 12h às 18h); ou ainda pelo site Ticket Fácil.