Araucariense pede ajuda para adoção de cães que ainda estão em abrigo no RS

A dentista araucariense Cris Mattos não parou o trabalho voluntário que vem fazendo no Rio Grande do Sul, desde que enchentes deixaram um rastro de destruição naquele estado. Cris atua diretamente nos abrigos de animais, considerando que muitos deles não foram resgatados pelos donos. Segundo ela, o abrigo Palmira Gobbi, localizado na cidade de Canoas, onde ela tem atuado, está prestes a fechar e ainda há 180 cães disponíveis para adoção.

“Desde maio tenho ido para o Rio Grande do Sul com bastante frequência, e com a possibilidade do abrigo de Canoas encerrar o atendimento em dezembro, veio a preocupação de encontrar um lar para os cães que estão lá. Eles precisam ser adotados com urgência, inclusive se alguém de Araucária ou de Curitiba tiver interesse em ajudar, oferecemos o transporte sem custo para o adotante”, afirma.

Ela conta que existe apenas um abrigo definitivo para os cães, mas com a nova gestão municipal que deverá assumir em janeiro de 2025, não é possível prever o que vai acontecer, se vão mantê-lo aberto ou não. “O que sabemos é que os vários abrigos provisórios que ainda estão funcionando, podem fechar a qualquer momento”, lamenta.

Cris e mais duas voluntárias estão organizando um evento de adoção de cães para o próximo domingo (10/11), na própria região de Canoas, porém elas sabem que nem todos irão encontrar novos lares. Por isso, a população pode ajudar, adotando os cães, através do site www.centrodende.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 99348 4917.

